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Рубрика: Новости Украины и мира
17-02-2017, 20:25
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Блокада Донбасса подрывает энергобезопасность Украины, - заявление G7

Послы стран "Большой семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) призвали прекратить блокирование путей на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечается, что транспортная блокада угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост. Об этом говорится в заявлении государств "Большой семерки", сообщает УНИАН.  

"Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли", - говорится в заявлении.  

В заявлении также отмечается необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергопоставок на длительный период.




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