Генштаб: Украина отвела все вооружение от линии разграничения

Как сообщалось ранее, 15 февраля Контактная группа в Минске договорилась об отводе всего запрещенного вооружения от линии разграничения в зоне АТО. Конечная дата отвода – 20 февраля.

Украинская стороная заявила, что все орудия уже отвели, «не дождавшись информации об ответных действиях противоположной стороны». Об этом сообщил глава Генштаба Виктор Муженко.

Он подчеркнул, что украинские военные будут реагировать на все «нарушения, которые происходят в районе антитеррористической операции на линии соприкосновения».