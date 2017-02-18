В Харькове спор о блокаде на Донбассе закончился стрельбой между добровольцами: есть пострадавшие

Вчера, 17 февраля, вечером в жилом массиве Алексеевка в Харькове произошла перестрелка. По предварительным данным, конфликт возник из-за блокады Донбасса между добровольцами «Донбасса» и членами «Восточного корпуса».

В результате один человек ранен, 9 – забрали в отделение полиции.

«Алексеевка. Творится какой-то ад. Пока известно, что была перестрелка - якобы между Схидным корпусом и Донбассом - есть раненый. Около 10 Донбассовцев вывели в наручниках, ещё несколько забаррикадировалась внутри детсада. КОРД готовится к штурму», - написал в соцсетях очевидец Павел Федосенко.

При этом в батальоне «Донбасс» опровергают участие своих бойцов в перестрелке. В частности отмечается, что боец с позывным "Испанец", который, по словам руководителя харьковского отделения корпуса "Азов" Олега Ширяева, участвовал в конфликте, действительно служил в батальоне НГУ "Донбасс", но демобилизовался весной 2016 года.

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