В зоне АТО увеличилось количество обстрелов: ударили из тяжелой артиллерии и ПТРК, ранены 4 военных

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 73 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 4 военных ранены.

На Донецком направлении по Авдеевке били из минометов, танка, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также на линии огня оказались населенные пункты Новоселовка Вторая, Опытное, Верхнеторецкое, Каменка, Зайцево, Новолуганское, Пески и Невельское.

На Мариупольском направлении применили артиллерию, минометы, гранатометы, пулеметы, работал снайпер.

На Луганщине также ударили из противотанковых ракетных комплексов.