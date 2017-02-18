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Рубрика: Происшествия
18-02-2017, 11:49
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В Сартане горел хозяйственный склад: огонь уничтожил 10 тонн сена и соломы

Вчера, 17 февраля, около 20:30 в Сартане произошел пожар в хозяйственном здании предприятия «Ильич Агро Донбасс».

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, в результате огонь уничтожил 5 тонн сена и 5 тонн соломы урожая 2012 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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