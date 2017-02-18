Вскоре в Украине внедрят новую систему уплаты налогов и сборов

Государственной казначейской службой Украины планируется уже в нынешнем году внедрение системы налогов и сборов посредством единого счёта, с дальнейшим распределением всех платежей по отдельным счетам, на основе отчётности налогоплательщиков, самостоятельно.

Такую информацию предоставила журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз: «Ещё один проект, который мы хотим внедрить, и некоторые нормы уже выписаны в Налоговом кодексе, – это уплата налогов на единый счёт».

По пояснению Татьяны Слюз, новая система будет действовать аналогично автоматическому возмещению НДС. Налогоплательщикам автоматически будут открыты счета, а функцией Госказначейства будет зачисление налогов и сборов в автоматическом режиме на основе их отчётности.

Как говорит глава Госказначейства, этим будет сэкономлено время налогоплательщиков, а также минимизирован, если не сказать – полностью исключён, риск уплаты штрафов за неправильные перечисления налогов на счета.

Далее Татьяна Слюз добавила: «Думаю, что с 1 января 2018 года это будет работать. Но не по всем налогам: НДС остаётся здесь, акциз – также, и для налога с доходов физических лиц это невозможно, плюс единый социальный взнос».

По информации главы Государственной казначейской службы, для этого уже построена основная база на основании электронного реестра по НДС, в Налоговый кодекс Украины внесены соответствующие изменения, далее требуется лишь корректировка приказов Государственной фискальной службы Украины и Министерства финансов.

При внедрении новой системы эффект будет очевидным при незначительных расходах на внедрение данного проекта.

Несмотря на это, при новой системе не все налоги будет позволено уплачивать вышеозначенным способом. Новая система не будет распространяться, в частности, на единый социальный взнос (ЕСВ) и на доходы физических лиц (НДФЛ).

Таким образом, администрировать и платить НДС, налог с доходов физических лиц, акциз и единый социальный взнос, будут по старой схеме.