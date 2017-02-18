В полиции показали последствия обстрелов Авдеевки и Трудовского: разрушены жилые дома, ранены 4 мирных жителя

В областном главке полиции показали фото последствий обстрела населенных пунктов Авдеевка и Трудовское. Всего ранены 4 мирных жителя, среди пострадавших – 14-летний мальчик из Авдеевки и 15-летний юноша из Трудовского.

В Авдеевке разрушены частные дома и многоэтажки, повреждена высоковольтная линия электропередач, а возле школы №4 - газовая труба. Газ перекрыт, утечки нет.

В селе Трудовское повреждено более 15 домов.

Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.