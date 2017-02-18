В частном доме на Донетчине заживо истлел мужчина, чуть не погиб 7-месячный ребенок

Сегодня утром в частном доме в Бахмуте от угарного газа погиб 50-летний мужчина и едва не погибла 7-месячная малышка. К счастью, ребенка удалось спасти, сейчас малышка в больнице.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, накануне вечером родители младенца пригласили в гости мужчину и устроили хмельное застолье. Позже они ушли в гости, оставив дочь на товарища, хотя тот изрядно перебрал и еле держался на ногах. Пара заночевала в гостях, о малышке спохватились только утром.

Как выяснилось, мужчина заснул прямо на электроплите и умер, в буквальном смысле истлев. Девочка провела ночь рядом с трупом, в доме, где в любую секунду мог начаться пожар. У нее диагностировали отравление угарным газом.

Установлено, что оба родителя - ранее судимые за разбой и кражу, недавно освободились из мест лишения свободы. Они не работали, жили за счет домашнего хозяйства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. В отношении горе-матери составлены административные материалы по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.