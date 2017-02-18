vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1303 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
18-02-2017, 17:05
Просмотров: 485
Комментариев: 0
[Фото]

Аброськин: полиция Донецкой области не получала никаких писем с требованием деблокады

Несколько часов назад народный депутат Семен Семенченко обнародовал на своей странице в соцсетях снимки якобы писем губернатора Павла Жебривского к начальнику полиции области Вячеславу Аброськину с требованием деблокады дорог и железной дороги.

Однако в правоохранительных органах опровергают эту информацию и заявляют, что не получали от ВГА никаких писем. «В Главное управление Нацполиции в Донецкой области письмо, распространенное в СМИ народным депутатом Украины, не поступало. Кроме того, документ вызывает сомнения в подлинности. По распоряжению генерала, эта информация была зарегистрирована и организована проверка», - отметили в ведомстве.

«Подлинность документа будет проверена, но уже сам язык, юридически неграмотный, явно говорит о том, что это письмо может оказаться фейком. Используя методы информационной атаки, некоторые народные избранники, очевидно, пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе», - добавил Вячеслав Аброськин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»