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Рубрика: Новости Донбасса
18-02-2017, 18:40
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В Донецкой области супруги везли в салоне машины с детьми гранаты и взрывчатку

На блокпосту у Бахмута правоохранители остановили легковой автомобиль, в салоне которого находились жители пгт Луганское – водитель с женой и тремя внуками. В багажнике нашли три рюкзака с боеприпасами.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области, всего изъяли 7 боевых гранат, почти килограмм пластида и более 240 патронов.

По словам женщины, сумки ее попросил отвезти и переслать своей семье в Киевскую область знакомый парень. Что в них – она не знала.

На место работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и взрывотехники. Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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