Роста коммунальных тарифов не избежать

Издание «Сегодня» обратилось к мнению экспертов с целью выяснить – будет ли в нынешнем году увеличение тарифов, и прежде всего на газ, и если это произойдёт, то что будет с остальными коммунальными тарифами: на электроэнергию, воду и отопление.

И вот что выяснилось. Согласно мнению большинства экспертов, в нынешнем году правительство поневоле должно будет пересмотреть тарифы на газ для населения. Такая необходимость вызвана ростом закупочной стоимости импортного газа, которая в прошедшем году составляла $185, а в нынешнем - $245. А, как известно, тариф на газ в Украине сформирован по импортному паритету и напрямую имеет зависимость от цены природного газа в Европе. К тому же, продолжается девальвация национальной валюты…

В результате, уверен экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский, по формуле Кабинета министров, тысяча кубометров голубого топлива в нынешнем сезоне будет иметь стоимость 9600 гривен, против сегодняшней – 6879 гривен.

Согласно мнению члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, экономически обоснованный тариф на газ увеличится на 25 - 60%, до 8500-11000 гривен. Корольчук поясняет: «Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета».

И если тарифы на газ для украинского населения устанавливаются Кабинетом министров, то остальные коммунальные тарифы – уже прерогатива Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк в эфире одного украинского телеканала заявил, что в тарифе на отопление стоимость газа составляет 90%, а посему: «Если говорить о централизованном отоплении – мы можем повлиять на 10% тарифа. 90% тарифа – это природный газ, который определяется по решению правительства».

Стоит ли говорить, что и отопление, и горячая вода сразу же подорожают вслед за газом.

Кроме того, согласно постановлению НКРЭКУ за 2015 год №220, в марте 2017 года в очередной раз подорожает электроэнергия.

Но подорожание на этом не останавливается. Вскоре грядёт повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. На прошлой неделе в Нацкомиссии были презентованы представителями всех городских властей новые повышенные тарифы, которые были поддержаны единогласно всеми чиновниками…