«Это нарушение всех норм, которые только можно переступить»: в Киеве прокомментировали признание Россией паспортов ЛДНР

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР. Украинская сторона уже отреагировала на данную новость.

Президент Украины Петр Порошенко: «Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. ЛНР и ДНР. Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин: «Это логика сознательной эскалации, логика, которая проходит через Авдеевку и это не только логика милитарной эскалации - это логика гуманитарной эскалации. И сейчас этот указ, который фундаментально, я подчеркиваю, абсолютно фундаментально противоречит самой логике Минских договоренностей и мы прекрасно понимаем, почему это сделано. Что меня поразило?... Господин Лавров назвал представителей нелегальных и нелегитимных образований полномочными представителями».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов: «Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса. Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него».

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский: «На самом деле, иными словами, Путин фактически признал так называемые ЛНР и ДНР, чтобы он там не писал. Признание паспортов "республик", которых не существует – невозможно в юриспруденции. Это нарушение всех норм, которые только можно переступить... Таким образом он легитимизирует так называемые квази-псевдо-террористические группировки, которые функционируют на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей».