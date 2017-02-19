Авдеевка вновь без света, температура в домах снижается, мобильная связь работает без перебоев

Вчера, 18 февраля, около 20:00 в Авдеевке пропало электричество. «Координационный центр с 20.00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города. Специалисты-электромонтажники выясняют причины и место повреждения электросетей», - написал в соцсетях губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Кроме того, обесточен Авдеевский коксохимический завод. По информации пресс-центра штаба АТО, в домах постепенно снижается температура, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Причина тому – очередной артиллерийский обстрел.