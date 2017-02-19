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  • Определены все финалисты национального отбора «Евровидения-2017»

Рубрика: Шоубиз
19-02-2017, 08:32
Просмотров: 357
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[Видео]

Определены все финалисты национального отбора «Евровидения-2017»

Вчера, 18 февраля, в Киеве прошел третий полуфинал национального отбора международного песенного конкурса «Евровидение». В результате победу одержали группа O. Torvald и певец MELOVIN.

Вместе с ними в третьем полуфинале выступили GreenGrey, Kanday и Анастасия Прудиус, Vivienne Mort, Singing pants, а также Виталий Козловский.

Таким образом, в финале за возможность представлять Украину на «Евровидении» поборются Иллария, ROZHDEN, Татьяна Решетняк, MELOVIN и группы "Сальто назад" и O. Torvald. Финал нацотбора пройдет 25 февраля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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