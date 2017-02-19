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Рубрика: Новости Донбасса
19-02-2017, 09:54
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В зоне АТО насчитали более 100 обстрелов: в секторе «М» ударили из «Градов», пострадали 9 военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 105 нарушений режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении в районе Водяного ударили из реактивных систем залпового огня «Град». Всего по украинским позициям выпустили 30 снарядов.

Также в зоне АТО применили тяжелую артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, БМП и противотанковые ракетные комплексы. «Горячо» на всех направлениях.

В результате боевых действий 6 военных получили ранения, 3 – травмированы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»