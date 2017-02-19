В зоне АТО насчитали более 100 обстрелов: в секторе «М» ударили из «Градов», пострадали 9 военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 105 нарушений режима прекращения огня.
На Мариупольском направлении в районе Водяного ударили из реактивных систем залпового огня «Град». Всего по украинским позициям выпустили 30 снарядов.
Также в зоне АТО применили тяжелую артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, БМП и противотанковые ракетные комплексы. «Горячо» на всех направлениях.
В результате боевых действий 6 военных получили ранения, 3 – травмированы.