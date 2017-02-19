Пистолеты, ножи и нунчаки: у мариупольского «коллекционера» нашли арсенал оружия

В рамках спецмероприятий мариупольским правоохранителям поступила информация о том, что 46-летний местный житель в своей квартире хранит арсенал оружия.

В ходе обыска изъяли охотничий карабин, 3 пистолета, 8 охотничьих ножей, кастет, нунчаки, телескопическую палку и более 500 патронов различного калибра в пачках и россыпью, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Как выяснилось, мужчина решил собрать коллекцию оружия, но вот о разрешительных документах «забыл».

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.