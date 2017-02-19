НОТУ: замену ушедшим организаторам «Евровидения» нашли за 72 часа

В Киеве уже нашли замену организаторам «Евровидения», которые добровольно прекратили работу. И. о. председателя правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Анна Бычок отметила, что на подготовку песенного конкурса это никак не повлияет.

А замглавы НОТУ Павел Грицак добавил, что замену нашли всего за 72 часа: «Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина - люди, которые ушли, - не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку».

Фамилии новых организаторов пока не сообщали. «Ивент-менеджер избран совместно с городом Киевом, поскольку очень много событий вокруг Евровидения-2017 будет проходить в Киеве, - рассказал Грицак. - На должность коммерческого директора песенного конкурса кандидатом является человек, который работал более 15 лет в Национальной телерадиокомпании Украины и занимался всеми спонсорскими и маркетинговыми проектами, в частности конкурса Евровидение-2005 и детским песенным конкурсом Евровидение-2009, Евро-2012 и другими событиями».