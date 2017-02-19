Жебривский: российская сторона СЦКК не предоставляет гарантии «тишины» у Авдеевки, ремонтные работы не могут начать

В Авдеевке бригады пока не могут начать ремонтные работы и возобновить электроснабжение местным жителям, потому что российская сторона СЦКК не может гарантировать безопасность ремонтников.

«На 11:00 бригада электромонтажников и саперов с нашей стороны готова приступить к восстановлению линии электропередачи, однако российская сторона в СЦКК пока не предоставляет письменных гарантий прекращения огня», - сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Также в городе восстанавливают мобильную связь. «Как мобильной, так и стационарной. Обратились к операторам "Киевстар" и "МТС", чтобы в ближайшее время восстановили сигнал в городе», - добавил губернатор.