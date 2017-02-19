Определяем сами субсидию на отопление дома или квартиры газом

При оплате коммунальных услуг новшеством украинского Кабинета министров ещё в 2016 году стала дифференциация процента обязательного платежа. Его величина устанавливается индивидуально при расчёте размера субсидии, и имеет зависимость от общего дохода семьи.

При этом размер субсидии определяется разницей между величиной расходов на оплату всех коммунальных услуг и суммой обязательных платежей для конкретной квартиры либо дома.

Граждане, у которых размеры расходов на квартплату превышают размеры обязательного платежа, приобретают законное право на получение субсидии.

При расчёте субсидии на отопление газом принимается во внимание норма газа, норма площади жилья и корректирующий коэффициент, который для каждого региона имеет разное значение. Кроме того, используется корректирующий коэффициент и для квартир в многоэтажных домах, который рассчитан в зависимости от количества этажей.

А теперь попробуем сами определить объём газа, который будет насчитан субсидиантам Мариуполя, семья которых состоит из трёх человек. Для этого все необходимые исходные берём из таблицы:

Вначале определяем субсидируемую площадь: (13,65 х 3) +35,22 = 76,17 кв.м.

Затем непосредственно скидку: 5,5 х 76,17 х 1,125 = 471,3 кубометров.

Таким образом, в отопительном сезоне 2016-2017 такой семье будет предоставлена скидка на 471,3 кубометров газа. Умножаем скидку на существующий тариф – 6879 гривен за тысячу кубометров, получаем сумму субсидии по газу: 3242,07 гривен.

Но предостерегаем граждан, что это весьма приблизительный результат, поскольку начисление субсидий производится отдельно для всех видов коммунальных услуг.

Потребление конкретной семьёй каждого вида услуг сравнивается с установленными нормами, а уже после этого рассчитывается доля стоимости конкретной услуги в общей сумме услуг.

Поэтому расчёты являются предварительными, они не охватывают все учитываемые критерии при назначении субсидий. В местных органах социальной защиты населения вам начислят точную сумму причитающейся конкретно вашей семье субсидии.