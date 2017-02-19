Семена Семенченко пригласили в полицию Донецкой области для дачи разъяснений из-за опубликованного им письма

Как сообщалось ранее, народный депутат Семен Семенченко в социальных сетях обнародовал письмо якобы от главы Донецкой ВГА Павла Жебривского к начальнику областной полиции Вячеславу Аброськину. В нем шла речь о разгоне участников блокады Донбасса.

Однако и Аброськин, и Жебривский уверяют, что данный документ – это фейк. «Согласно своим полномочиям я не имею права давать указаний - и никогда их не даю! - руководителю областного управления Нацполиции. Такие указания ему могут давать только руководители Национальной полиции Украины или руководители Министерства внутренних дел. И депутаты, которые распространяют это сфальсифицированное письмо, должны были бы такие тонкости знать», - отметил губернатор.

По распоряжению Вячеслава Аброськина данный факт был зарегистрирован в Едином журнале заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях и начата соответствующая проверка, которую осуществляет Краматорский отдел полиции.

В рамках проверки Семенченко Семен Игоревич в любое удобное время приглашается в Краматорский ОП (г. Краматорск, ул. Академическая, д. 25) для дачи разъяснений по указанным событиям, а также для предоставления документа для его дальнейшего изучения и установления происхождения.