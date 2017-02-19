Украинские ремонтники восстановили линии электропередач, но света в Авдеевке по-прежнему нет

Украинские бригады завершили работы в районе Авдеевки и восстановили линии электропередач. Однако теперь нужны ответные действия с другой стороны.

«Ремонтные работы с нашей стороны завершены, линия восстановлена, ремонтные бригады вернулись обратно. Сейчас есть вопрос относительно ремонтных работ с противоположной стороны. По нашей информации, они не хотели выходить якобы из-за обстрелов. Как отметили в СЦКК, это фейк, они просто не хотели выходить. Мы ждем, когда они восстановят линию со своей стороны», - рассказал руководитель Авдеевской ВГА Павел Малыхин.

При этом пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины сообщает, что на неподконтрольных территориях ремонтные работы не удалось завершить из-за обстрелов.

По словам губернатора Павла Жебривского, пока света в Авдеевке по-прежнему нет.