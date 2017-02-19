Участники блокады устанавливают «редут» и готовятся ночевать под стенами АП

Как сообщалось ранее, сегодня участники блокады Донбасса устроили митинг в Киеве. Сейчас они обустраиваются под стенами Администрации президента, устанавливают здесь «редут» (укрепления) и готовятся ночевать.

«На призыв координатора штаба блокады торговли с оккупантами Анатолия Виногродсккого (позывной Гал), на перекрестке Интситутской и Банковой обустраивается редут - так ребята называют места перекрытия торговли на крови в Луганской и Донецкой областях. Название редута еще обсуждается (я слышал предложение ROSHEN), но по-настоящему нужны палатки, чай, дрова и люди», - написал в социальных сетях народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Егор Соболев.

Митингующие требуют, чтобы президент поддержал блокаду и запретил торговлю с неподконтрольными территориями. «Наше требование к Президенту - поддержать блокаду торговли с оккупированными территориями и призвать депутатов его фракции голосовать в парламенте за закон, запрещающий эту торговлю», - добавил депутат.