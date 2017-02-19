Театр абсурда: можно не работая купить себе стаж… для получения пенсии

Украинский министр социальной политики Андрей Рева предлагает пенсионерам, которым не достаёт пенсионного стажа, оплатить страховой взнос одномоментно в Пенсионный фонд, другими словами – купить этот стаж…

Министр заявил: «Встав перед необходимостью провести актуализацию выплат, любое правительство попадает в ситуацию, когда ему надо принимать принципиальные решения и повышать пенсии только тем, кто их заработал. Не все же эти 12 млн пенсионеров имеют полный стаж. В реальной актуализации нуждаются около 6 млн из 12».

Как написала «Экономическая правда» со ссылкой на DT.UA: «При этом отсутствующий стаж можно будет, по словам министра, докупить, заплатив в фонд взносы за недостающие годы работы. Вот только много ли будет тех, кто готов на склоне лет выложить кругленькую сумму за достойное пенсионное обеспечение? Десять отсутствующих лет стажа при минимальном взносе в 704 грн. обойдутся в 85 тыс., а гарантировать будут только получение минимальной же пенсии. В итоге те, кто заплатить сможет, охотнее потратят имеющиеся средства на себя, минуя Пенсионный фонд, а те, кто не накопил, обрекаются на нищенское существование».

Но возникает резонный вопрос – почему же основная масса украинских граждан, которые со школьной скамьи и до почтенных лет всю жизнь трудились, до сих пор получают или минимальную, или слегка больше минимальной заработной платы?

А граждане, которые всю свою никчёмную жизнь „валяли дурака“, никогда и нигде не работая, могут запросто теперь купить себе стаж? И вообще, это какой-то бред! Как стаж можно купить?!!! Стаж отрабатывается, народ всю свою молодость и зрелость отдавал государству, получая при этом мизерные зарплаты (а впоследствии и пенсии), которые опять же вне зависимости от его желания платились государством, причём в большинстве своём имея высшее образование, в надежде хоть в старости получать достойную пенсию.

А ему буквальным образом плюют в глаза, почти дословно говоря: «можете не работать, а заплатите нам, и будете получать пенсию на уровне, а, вероятно и выше, тех рабов, которые горбатились всю жизнь»…

Вот это государственный подход! А по-простому, – это прямое поощрение тунеядства.

Если посмотреть с другой стороны – какую судьбу это государство уготовило нынешней молодёжи и людям среднего возраста? Ведь по его прямой вине сейчас миллионы украинцев, даже при огромном желании, не могут найти работу. А им всё увеличивают пенсионный стаж… Ну, не абсурд ли? На какую же пенсию украинские граждане могут при таких условиях в будущем рассчитывать?

Думается, что чиновники, ответственные за принятие подобных решений, должны крепко задуматься, прежде чем принимать такое, тем более на законодательном уровне. Ведь народ не по своей воле на данный момент времени не работает, а по вине государства, которое не может обеспечить своё население работой, постоянно по всей стране закрывая рабочие места…