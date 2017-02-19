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Рубрика: Новости Украины и мира
19-02-2017, 20:18
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В центре Киева начались столкновения между протестующими и правоохранителями

Как сообщают украинские СМИ, в центре Киева начались столкновения между участниками блокады Донбасса и правоохранителями. Как выяснилось, митингующие попытались установить на пересечении улиц Институтской и Банковой палатки, но полицейские запретили проносить металлические предметы.

После этого собравшиеся попытались пройти на улицу Банковую, но сотрудники полиции и Нацгвардии препятствовали проходу людей. Позже протестующие начали ломать заграждения, установленные силовиками.

Около 19:30 к ограждению на ул.Банковой прибыл еще один отряд Национальной гвардии. Правоохранители перекрыли улицу Институтскую.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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