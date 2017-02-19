vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2425 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
19-02-2017, 20:56
Просмотров: 424
Комментариев: 0
[Видео]

В зоне АТО били из БМП и противотанковых ракетных комплексов: 1 военный погиб, 1 – ранен

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 19 февраля, на Донбассе насчитали 41 нарушение режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении обстреливали Новотроицкое, Лебединское, Зайцево, Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное и Широкино. Здесь в ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы, БМП и противотанковые ракетные комплексы.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Авдеевка, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское. Били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 1 – получил ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Военный, считавшийся пропавшим без вести, погиб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

Вооруженные люди посоветовали наблюдателям ОБСЕ на Донбассе убираться

Об этом инциденте представители миссии написали в отчете


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»