В зоне АТО били из БМП и противотанковых ракетных комплексов: 1 военный погиб, 1 – ранен

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 19 февраля, на Донбассе насчитали 41 нарушение режима прекращения огня.
На Мариупольском направлении обстреливали Новотроицкое, Лебединское, Зайцево, Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное и Широкино. Здесь в ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы, БМП и противотанковые ракетные комплексы.
На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Авдеевка, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское. Били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
В результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 1 – получил ранения.