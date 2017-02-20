По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 62 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 1 – получил ранения.
На Мариупольском направлении из противотанковых ракетных комплексов ударили по Водяному. Из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ вблизи Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Павлополя, Гранитного, Водяного. По Широкино неоднократно били из БМП.
На Донецком направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Каменку, Луганское, Новгородское.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Валуйскому.
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Окраины Мариуполя обстреляли из противотанковых ракет
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 62 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 1 – получил ранения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»