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Рубрика: Новости Мариуполя
20-02-2017, 08:39
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Окраины Мариуполя обстреляли из противотанковых ракет

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 62 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 1 – получил ранения.

На Мариупольском направлении из противотанковых ракетных комплексов ударили по Водяному. Из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ вблизи Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Павлополя, Гранитного, Водяного. По Широкино неоднократно били из БМП.  

На Донецком направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Каменку, Луганское, Новгородское.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Валуйскому.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»