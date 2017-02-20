Сегодня, 20 февраля, в Украине отмечают День героев Небесной. В этот день поминают участников Революции достоинства, погибших на площади Независимости и улице Институтской в феврале 2014 года.
Памятный день установлен указом Президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года.
В официальный День памяти Героев Небесной сотни в центре Киева пройдут мероприятия при участии первых лиц страны. Большая часть - на Майдане и в Украинском доме.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Украина отмечает день памяти Небесной сотни
Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 09:00
Просмотров: 338
Комментариев: 0
Украина отмечает день памяти Небесной сотни
Сегодня, 20 февраля, в Украине отмечают День героев Небесной. В этот день поминают участников Революции достоинства, погибших на площади Независимости и улице Институтской в феврале 2014 года.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В центре Киева перекрыты улицы и усилены меры безопасности
Все это предпринято для предотвращения провокаций
Главы МИД «нормандской четверки» договорились о прекращении огня с 20 февраля
Они также отметили необходимость отвода тяжелых вооружений и допуска мониторинговой миссии для наблюдения за местами хранения вооружений
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»