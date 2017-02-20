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Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 09:00
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Украина отмечает день памяти Небесной сотни

Сегодня, 20 февраля, в Украине отмечают День героев Небесной. В этот день поминают участников Революции достоинства, погибших на площади Независимости и улице Институтской в феврале 2014 года.

Памятный день установлен указом Президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года.

В официальный День памяти Героев Небесной сотни в центре Киева пройдут мероприятия при участии первых лиц страны. Большая часть - на Майдане и в Украинском доме.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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