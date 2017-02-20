Ситуация в Авдеевке: часть ЛЭП восстановили, но город до сих пор без света, вода - по графику

Авдеевка до сих пор остается без централизованного электроснабжения в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Так, 19 февраля аварийные бригады обследовали линии электропередач и устранили 5 выявленных порывов на территории, подконтрольной Украине. Однако централизованное электроснабжение не восстановлено. Продолжаются переговоры по проведению ремонтных работ на неподконтрольной территории.



По словам главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского, на противополжной стороне тоже есть порывы ЛЭП, и ремонтники готовы их восстановить. Пока получить гарантии безопасности для проведения ремонта не удается. "Устные договоренности есть, ожидаем письменного подтверждения. Там буквально на 2-3 часа работы, все необходимые мероприятия определены", - сообщил Жебривский.



По состоянию на 7:00 20 февраля, теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода. Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечены электроэнергией от 9 генераторов ГСЧС (40-110 кВ и 600 кВ).