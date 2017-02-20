Вчера, 19 февраля, умер украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Ему было 47 лет.
Сообщается, что кинорежиссер страдал от онкологического заболевания и долгое время скрывал это.
О смерти Паперника рассказали его родственники. Подробностей пока нет.
Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. С 1997 года стал одним из самых успешных клипмейкеров Украины, а с 2003 года начал снимать телевизионные и игровые фильмы. Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда"
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Рубрика: Шоубиз
20-02-2017, 09:50
Просмотров: 394
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Шоу-бизнес Украины потерял одного из самых успешных клипмейкеров и режиссеров: умер Максим Паперник
Вчера, 19 февраля, умер украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Ему было 47 лет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»