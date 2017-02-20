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  • Шоу-бизнес Украины потерял одного из самых успешных клипмейкеров и режиссеров: умер Максим Паперник

Рубрика: Шоубиз
20-02-2017, 09:50
Просмотров: 394
Комментариев: 0

Шоу-бизнес Украины потерял одного из самых успешных клипмейкеров и режиссеров: умер Максим Паперник

Вчера, 19 февраля, умер украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Ему было 47 лет.

Сообщается, что кинорежиссер страдал от онкологического заболевания и долгое время скрывал это.

О смерти Паперника рассказали его родственники. Подробностей пока нет.

Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. С 1997 года стал одним из самых успешных клипмейкеров Украины, а с 2003 года начал снимать телевизионные и игровые фильмы. Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда"


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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