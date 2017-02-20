В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.
"Вчера днем в городскую больницу Счастья была доставлена жительница села Артема Станично-Луганского района, которая получила огнестрельное ранение в результате обстрела из стрелкового оружия с неподконтрольной украинской власти территории", – говорится в сообщении.
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Рубрика: Новости Донбасса
20-02-2017, 10:39
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На Донбассе во время обстрела ранена мирная жительница
В Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»