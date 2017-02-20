vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1179 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
20-02-2017, 10:51
Просмотров: 307
Комментариев: 0

Возле Авдеевки завершились ремонтные работы: электричество намерены подать в течении часа

Ремонтники восстановили еще одну поврежденную электроопору вблизи Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Электромонтажники восстановили поврежденную опору и починили разрыв линии электропередач на временно неподконтрольной территории возле Авдеевки", - рассказал он.

Жебривский добавил, что сейчас идет технологическая проверка на подстанциях: "Если все будет хорошо - через час будет возобновлена ??подача электроэнергии на Авдеевку".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Авдеевке под обстрел попала железнодорожная станция

Бригады должны отремонтировать все сегодня


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»