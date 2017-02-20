Ремонтники восстановили еще одну поврежденную электроопору вблизи Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Электромонтажники восстановили поврежденную опору и починили разрыв линии электропередач на временно неподконтрольной территории возле Авдеевки", - рассказал он.
Жебривский добавил, что сейчас идет технологическая проверка на подстанциях: "Если все будет хорошо - через час будет возобновлена ??подача электроэнергии на Авдеевку".
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Возле Авдеевки завершились ремонтные работы: электричество намерены подать в течении часа
Рубрика: Новости Донбасса
20-02-2017, 10:51
Просмотров: 307
Комментариев: 0
Возле Авдеевки завершились ремонтные работы: электричество намерены подать в течении часа
Ремонтники восстановили еще одну поврежденную электроопору вблизи Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Мариупольский поселок Каменск сегодня снова оставят без воды
В связи с ремонтными работами
В Авдеевке под обстрел попала железнодорожная станция
Бригады должны отремонтировать все сегодня
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»