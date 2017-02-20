Очередное намерение участников блокады на Донбассе - перекрыть ж/д путь между Украиной и Россией

Участники торговой блокады Донбасса намерены перекрыть также сообщение Украины с Россией. Об этом заявил народный депутат Семен Семенченко.



«Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций», сказал он в комментарии агентству «Интерфакс–Украина».



По словам Семенченко, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее контролируемую Украиной территорию и Л/ДНР – проходящее через пгт Станица Луганская. «Остался один действующий железнодорожный путь – заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки (Россия). На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути», – сказал Семенченко.



Он добавил, что в настоящее время в блокаде задействовано около 100 человек.