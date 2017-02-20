vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1709 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
20-02-2017, 11:26
Просмотров: 451
Комментариев: 0
[Фото]

Мариупольцы почтили память Небесной сотни

Сегодня, 20 февраля, в 10:00 возле памятника Т. Г. Шевченко состоялся митинг-реквием в память о Героях Небесной сотни и Революции Достоинства. В мероприятии приняли участие представители городской власти, полиции и около четырехсот мариупольцев.

Площадь заполнили национальная символика и сине-желтые цветы. Все собравшиеся на митинге почтили погибших минутой молчания. Здесь также прозвучали стихи и песни, посвященные Небесной сотне.

У подножия памятника Кобзарю были размещены поминальные лампадки. Жители города возложили к памятнику цветы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»