Мариупольцы почтили память Небесной сотни

Сегодня, 20 февраля, в 10:00 возле памятника Т. Г. Шевченко состоялся митинг-реквием в память о Героях Небесной сотни и Революции Достоинства. В мероприятии приняли участие представители городской власти, полиции и около четырехсот мариупольцев.

Площадь заполнили национальная символика и сине-желтые цветы. Все собравшиеся на митинге почтили погибших минутой молчания. Здесь также прозвучали стихи и песни, посвященные Небесной сотне.



У подножия памятника Кобзарю были размещены поминальные лампадки. Жители города возложили к памятнику цветы.