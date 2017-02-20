Блокада Донбасса: Гройсман пригласил всех заинтересованных на переговоры в Кабмин

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует встречу всех заинтересованных сторон в решении вопроса блокады Донбасса. Площадкой для обсуждения может стать Кабмин. Об этом Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.



По словам премьера, представители общественных организаций уже сформулировали свою позицию по решению вопросов относительно блокады Донбасса. Он отметил, что сейчас необходимо определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий, поскольку "только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере".



"Призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем - к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы", - отметил Гройсман.



Он добавил, что правительство приложит все усилия, чтобы минимизировать последствия кризисной ситуации, которая "сегодня работает не в интересах государства и не в интересах людей".