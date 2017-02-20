Пражские трамваи брендировали новым логотипом Мариуполя, скоро они выйдут на линию

На маршрутах Мариуполя скоро появятся трамваи с новым логотипом города. Эти трамваи - подарок Чехии. Сейчас они проходят обкатку. Об этом сообщает ФРМ на своей странице в Фейсбуке.

«Мы брендировали трамваи. Делимся первыми фото. Скоро 10 чешских вагонов выйдут на линию вслед за новыми автобусами и троллейбусами», - сказано в сообщении.



Напомним, городской голова Вадим Бойченко сообщил, что 10 пражских трамваев выйдут на линии в марте. Новый транспорт будет курсировать по оживленным маршрутам - №10 и 3.