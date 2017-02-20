Из-за изменения тарифов за тепло субсидию пересчитают в конце отопительного сезона

Субсидиантам, которым счет за отопление теплоснабжающие предприятия формируют по норме с учетом фактической температуры наружного воздуха, будет компенсирована разница, обусловленная изменением тарифа за тепло. Это предусмотрено правительственным постановлением №848, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.



Согласно этому документу, в данном случае перерасчет субсидий осуществляется органами социальной защиты населения автоматически после завершения отопительного сезона без дополнительного обращения граждан.



К примеру, субсидия была назначена исходя из тарифа на тепло в октябре 29,065 грн за кв. м отапливаемой площади. В декабре и январе тарифы составляли 31,43 грн/кв. м и 37,27 грн/кв. м, соответственно – разницу в конце отопительного сезона государство компенсирует в виде перерасчета размера субсидии.



Доплата будет проводиться через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке.



Во всех остальных случаях, при росте тарифов на тот или иной вид коммунальных услуг, на который предоставляется субсидия, перерасчет размера безвозвратной государственной помощи осуществляется с момента изменений. То есть, в марте 2017 года будет произведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию.