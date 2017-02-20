В Авдеевке обнаружили беспилотник российского производства

БПЛА был найден сотрудниками полиции вчера вечером в одном из дворов в старой части Авдеевки при обходе территории в рамках профилактической отработки. Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам является российского происхождения. Борт имеет серийный номер, сообщили в пресс-службе полиции.



Визуальных повреждений, которые говорят о том, что БПЛА был сбит, нет. По предварительным данным, отказала аппаратура.

В ходе осмотра служебная собака обозначила наличие взрывчатых средств. Возможно, есть небольшая часть для ликвидации карты памяти устройства.



"В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.