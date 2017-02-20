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Рубрика: Новости Донбасса
20-02-2017, 13:00
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В Авдеевке обнаружили беспилотник российского производства

БПЛА был найден сотрудниками полиции вчера вечером в одном из дворов в старой части Авдеевки при обходе территории в рамках профилактической отработки. Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам является российского происхождения. Борт имеет серийный номер, сообщили в пресс-службе полиции.

Визуальных повреждений, которые говорят о том, что БПЛА был сбит, нет. По предварительным данным, отказала аппаратура.

В ходе осмотра служебная собака обозначила наличие взрывчатых средств. Возможно, есть небольшая часть для ликвидации карты памяти устройства.

"В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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