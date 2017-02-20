Украинское правительство озабочено поиском источников финансирования актуализации пенсий

По информации ZN.UA, до окончания 2017 года в Кабинете министров Украины надеются получить дополнительные 40 миллиардов гривен посредством детенизации зарплат.



Сообщается, что вследствие того, что в Украине уже долгое время не повышалась зарплатная база, появилась существенная разница в величине выплат из Пенсионного фонда давно вышедшим на пенсию украинцам и тех, которые сравнительно недавно начали получать аналогичные выплаты из ПФ. Поэтому назрела необходимость актуализации пенсионных выплат, то есть приведение их в соответствие с современными условиями.



Как заявил президент Украины Петра Порошенко, повышение в стране вдвое минимальной заработной платы позволит вслед за этим поднять и пенсии украинским гражданам.



По задумке правительства, за счёт детенизации зарплат будет получено к концу нынешнего года дополнительно 40 миллиардов гривен, так необходимых для осовременивания пенсионных выплат.



В статье подчёркивается: „Цена вопроса - около 50 млрд. грн. ежегодно. Сумма для госбюджета ощутимая, но не неподъёмная, и уже в этом году деньги обещают найти. Правда, искать их будут снова в теневом секторе, а это - очень ненадёжный источник поступлений“.



По словам автора статьи в ZN.UA Юлии Самаевой, в стране десятки тысяч руководителей компаний и фирм получают официально минимальные зарплаты, но в то же время по-прежнему значительная часть зарплат выплачивается в „тени“.

Как говорит автор, детенизация рассматривается Министерством социальной политики Украины в качестве стабильного и гарантированного источника поступлений. Наряду с этим, система актуализации пенсионных выплат называется механизмом, который уклонение от отчислений в Пенсионный фонд сделает невыгодным.



Самаева говорит об этом: „Но противоречие очевидно: если деньги на актуализацию должны поступить из теневого сектора, а стимулировать его к этому должна система актуализации, то каким образом её запустят? Более того, расчёты Минсоцполитики основываются на действующих бюджетных показателях ПФ включительно с бюджетной дотацией в 145 млрд. грн., избавиться от которой будет очень трудно, особенно когда понадобится ещё 50 млрд“.



Стоит добавить, что украинское правительство ещё летом 2016 года обещало пенсионерам провести актуализацию их пенсий к концу года, в октябре-ноябре. Но… Обещанное осталось как всегда невыполненным, объяснение - ввиду того, что не нашли финансового ресурса.



Как будут обстоять дела с данным вопросом в нынешнем году – нам предстоит узнать, в лучшем случае, в конце года…