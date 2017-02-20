Глава МВД прокомментировал возможность силового разгона блокады Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намекнул, что не будет разгонять силой участников блокады в Донбассе. Он отметил, что пока протестующие не перешли предел, к ним не будет применяться сила.



«По поводу силового варианта... Я понимаю, против кого можно и нужно применять силу, а против кого – убеждение до тех пор, пока протестующие не переходят допустимый законом предел», – сказал глава МВД в интервью «Интерфакс-Украина».



По его мнению, разрешить ситуацию с блокадой Донбасса нужно исключительно в посредством переговоров.



«Мы обеспечиваем порядок. Потому что у нас сейчас сложилась политико-правовая ситуация. Политическую составляющую осуществляю я, правовую – офицеры-полицейские. Поэтому моя задача – не допустить провокаций. В целом же считаю, что этот процесс надо разрешить исключительно в сфере публичной коммуникации», – сказал Аваков.



Министр также отметил, что будут появляться те, кто попробуют обострить ситуацию, будут провоцировать, чтобы их побили.