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Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 14:29
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Глава МВД прокомментировал возможность силового разгона блокады Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намекнул, что не будет разгонять силой участников блокады в Донбассе. Он отметил, что пока протестующие не перешли предел, к ним не будет применяться сила.

«По поводу силового варианта... Я понимаю, против кого можно и нужно применять силу, а против кого – убеждение до тех пор, пока протестующие не переходят допустимый законом предел», – сказал глава МВД в интервью «Интерфакс-Украина».

По его мнению, разрешить ситуацию с блокадой Донбасса нужно исключительно в посредством переговоров.

«Мы обеспечиваем порядок. Потому что у нас сейчас сложилась политико-правовая ситуация. Политическую составляющую осуществляю я, правовую – офицеры-полицейские. Поэтому моя задача – не допустить провокаций. В целом же считаю, что этот процесс надо разрешить исключительно в сфере публичной коммуникации», – сказал Аваков.

Министр также отметил, что будут появляться те, кто попробуют обострить ситуацию, будут провоцировать, чтобы их побили.




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Редакция «Мариупольских новостей»