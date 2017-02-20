Утепленные школы Мариуполя прошли проверку морозами

Учебные учреждения Мариуполя начали утеплять благодаря проекту городского совета «Теплая школа». В нем приняли участие школы №27 и №47, а также и Мариупольский технический лицей, сообщает пресс-служба мэрии.



На данный момент проект успешно реализован в ОШ №47. В довольно короткий срок были заменены все оконные блоки, входные двери, выполнено утепление стен фасада здания с углублением на метровую глубину и с восстановлением отмостки.



Директор ОШ №47, депутат Мариупольского городского совета Нина Воробей отметила, что настоящей проверкой на эффективность стали январские 20-ти градусные морозы с восточным ветром. При подаче теплоносителя на входе +64 градуса в классных комнатах и учебных кабинетах средняя температура составляла +22, +25 градусов. Учителя, школьники и родители также положительно оценили комфорт в теплом помещении.



В управлении образования отметили, что в следующем году в проекте «Теплая школа» примут участие школы №7, №10, №15 и №46.



«При отборе школ на участие в данном проекте учитывалось техническое состояние того или иного учебного учреждения. К примеру, нарушение термосистемы или целостности конструкции», - пояснила заместитель начальника управления образования городского совета Елена Узун.