Учебные учреждения Мариуполя начали утеплять благодаря проекту городского совета «Теплая школа». В нем приняли участие школы №27 и №47, а также и Мариупольский технический лицей, сообщает пресс-служба мэрии.
На данный момент проект успешно реализован в ОШ №47. В довольно короткий срок были заменены все оконные блоки, входные двери, выполнено утепление стен фасада здания с углублением на метровую глубину и с восстановлением отмостки.
Директор ОШ №47, депутат Мариупольского городского совета Нина Воробей отметила, что настоящей проверкой на эффективность стали январские 20-ти градусные морозы с восточным ветром. При подаче теплоносителя на входе +64 градуса в классных комнатах и учебных кабинетах средняя температура составляла +22, +25 градусов. Учителя, школьники и родители также положительно оценили комфорт в теплом помещении.
В управлении образования отметили, что в следующем году в проекте «Теплая школа» примут участие школы №7, №10, №15 и №46.
«При отборе школ на участие в данном проекте учитывалось техническое состояние того или иного учебного учреждения. К примеру, нарушение термосистемы или целостности конструкции», - пояснила заместитель начальника управления образования городского совета Елена Узун.
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Утепленные школы Мариуполя прошли проверку морозами
Учебные учреждения Мариуполя начали утеплять благодаря проекту городского совета «Теплая школа». В нем приняли участие школы №27 и №47, а также и Мариупольский технический лицей, сообщает пресс-служба мэрии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»