Торговая блокада в Донбассе может негативно отразиться на валютном рынке Украины. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, комментарий которого НБУ опубликовал в Фейсбуке.
«Металлургия - стратегическая часть нашего экспорта. В прошлом году это было около 40% экспорта. Соответственно, любые изменения на этом рынке достаточно влияют на экономику», - отметил Сологуб.
По его мнению, озвученная президентом Петром Порошенко оценка потери валютной выручки в 2 млрд долларов является наиболее пессимистическим прогнозом. Но такие потери возможны.
В НБУ добавили, что ситуация на валютном рынке в последнее время стабилизировалась, но резкие изменения объема валютной выручки могут отразиться на нем, как это было в августе-сентябре 2014 года и феврале 2015 года, когда из-за эскалации боевых действий пострадали металлургические предприятия.
Однако Сологуб уверяет, что Нацбанк имеет достаточно инструментов и большие международные резервы, чтобы сгладить краткосрочные всплески на валютном рынке.
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Нацбанк прогнозирует негативное влияние блокады Донбасса на валютный рынок Украины
Торговая блокада в Донбассе может негативно отразиться на валютном рынке Украины. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, комментарий которого НБУ опубликовал в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»