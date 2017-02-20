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Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 15:42
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Нацбанк прогнозирует негативное влияние блокады Донбасса на валютный рынок Украины

Торговая блокада в Донбассе может негативно отразиться на валютном рынке Украины. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, комментарий которого НБУ опубликовал в Фейсбуке.

«Металлургия - стратегическая часть нашего экспорта. В прошлом году это было около 40% экспорта. Соответственно, любые изменения на этом рынке достаточно влияют на экономику», - отметил Сологуб.

По его мнению, озвученная президентом Петром Порошенко оценка потери валютной выручки в 2 млрд долларов является наиболее пессимистическим прогнозом. Но такие потери возможны.

В НБУ добавили, что ситуация на валютном рынке в последнее время стабилизировалась, но резкие изменения объема валютной выручки могут отразиться на нем, как это было в августе-сентябре 2014 года и феврале 2015 года, когда из-за эскалации боевых действий пострадали металлургические предприятия.

Однако Сологуб уверяет, что Нацбанк имеет достаточно инструментов и большие международные резервы, чтобы сгладить краткосрочные всплески на валютном рынке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»