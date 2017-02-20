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Рубрика: Новости Мариуполя
20-02-2017, 15:58
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Делегация из Греции приехала в Мариуполь, чтобы узнать, как живет греческая диаспора в условиях конфликта на Донбассе

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко встретился с делегацией, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Греция, ответственный по вопросам диаспоры Теренес Куик, сообщили в пресс-службе горсовета.

Мэр поприветствовал гостей и отметил, что в 2016 году он посетил остров Кифнос и привез мощи Митрополита Игнатия на его историческую родину: «Мариуполь и Греция  укрепили свою связь не только исторически и культурно, но и духовно».

Теренес Куик подчеркнул, что ему приятно находиться в Мариуполе. Он передал Вадиму Бойченко письмо от мэра острова Кифнос и поблагодарил за заботу о греческой диаспоре в Мариуполе.

Глава почетной делегации рассказал о целях визита и поделился впечатлениями от пребывания в Сартане и других близлежащих к Мариуполю греческих поселков. Он приехал в Мариуполь по распоряжению премьер-министра республики, чтобы узнать, как живет греческая диаспора в условиях конфликта на востоке Украины.

«По распоряжению премьер-министра Греции, мы увеличим финансирование, направленное в Федерацию Греков Украины. Это финансирование будет направлено на то, чтобы Федерация в сотрудничестве с Генеральным Консульством оказала как можно больше помощи детям, которые проживают на линии соприкосновения», - добавил Теренс Куик.

По окончании встречи заместитель министра и городской голова обменялись памятными подарками – книгой об истории Греции и сувенирным пергаментом, где обозначены основные исторические события в жизни Мариуполя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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