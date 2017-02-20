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Рубрика: Новости Донбасса
20-02-2017, 16:38
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Электроснабжение ДФС восстановлено, Авдеевский коксохим получает электричество по одному вводу

Сегодня ремонтные бригады ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, сообщает КП «Компания «Вода Донбасса». При условии сохранения режима прекращения огня запуск фильтровальной станции планируется на 21 февраля.

Элекстроснабжение начало поступать и на Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщил гендиректор АКХЗ Муса Магомедов.

"Один ввод восстановлен. Только один из четырёх", - написал он в Фейсбуке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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