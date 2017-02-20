vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1275 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 17:18
Просмотров: 1800
Комментариев: 0

Население Украины продолжает сокращаться

Численность населения Украины за минувший год сократилась на 176 тысяч человек, сообщает Государственная служба статистики.

По состоянию на 1 января 2017 года в Украине проживают 42 миллиона 564,5 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 68 живорожденных", - отметили в Госстате.

Напомним, в Украине за последние два десятилетия вследствие бедности и постоянного роста смертности население сократилось на 10 миллионов человек.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Нацбанк прогнозирует негативное влияние блокады Донбасса на валютный рынок Украины

Это связано со стратегической частью экспорта - металлургией


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»