Численность населения Украины за минувший год сократилась на 176 тысяч человек, сообщает Государственная служба статистики.
По состоянию на 1 января 2017 года в Украине проживают 42 миллиона 564,5 тысяч человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 68 живорожденных", - отметили в Госстате.
Напомним, в Украине за последние два десятилетия вследствие бедности и постоянного роста смертности население сократилось на 10 миллионов человек.
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Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 17:18
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Население Украины продолжает сокращаться
Численность населения Украины за минувший год сократилась на 176 тысяч человек, сообщает Государственная служба статистики.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»