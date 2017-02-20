По инициативе Приморской районной администрации Мариупольского городского совета, в масленую неделю с 22 по 26 февраля в СК «Ильичевец» пройдет выставка-ярмарка продовольственных товаров местных производителей.
Товарный ряд пополнится и украинскими промышленными товарами.
Жителей и гостей города приглашают посетить ярмарку. Она будет работать с 10:00 до 19:00.
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Рубрика: Новости Мариуполя
20-02-2017, 17:57
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На масленую неделю в Мариуполе пройдет ярмарка
По инициативе Приморской районной администрации Мариупольского городского совета, в масленую неделю с 22 по 26 февраля в СК «Ильичевец» пройдет выставка-ярмарка продовольственных товаров местных производителей.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»