Блокада в Донбассе может ослабить Украину и создать новую линию фронта, - депутат Европарламента

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призывает все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров для решения вопросов относительно торговой блокады в Донбассе. Об этом она сказала сегодня на брифинге в Краматорске, пишет "ОстроВ".



По мнению Хармс, в данном случае идет речь о конфликте интересов. "С одной стороны, я понимаю, почему люди не хотят платить за ресурсы, которые они получают из Донбасса. Хотят быть независимыми и отрезать это. С другой стороны, я знаю обо всех структурных проблемах Донбасса и как сложно гарантировать функционирование инфраструктуры в этом регионе", - сказала Хармс.



Евродепутат посоветовала искать "общее решение".



"Я переживаю, что будет новая линия фронта среди украинцев, это ослабит всех нас. Садитесь за стол переговоров и ищите решение. Не ослабляйте себя", - призвала Хармс.