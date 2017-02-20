Депутат Европарламента Ребекка Хармс призывает все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров для решения вопросов относительно торговой блокады в Донбассе. Об этом она сказала сегодня на брифинге в Краматорске, пишет "ОстроВ".
По мнению Хармс, в данном случае идет речь о конфликте интересов. "С одной стороны, я понимаю, почему люди не хотят платить за ресурсы, которые они получают из Донбасса. Хотят быть независимыми и отрезать это. С другой стороны, я знаю обо всех структурных проблемах Донбасса и как сложно гарантировать функционирование инфраструктуры в этом регионе", - сказала Хармс.
Евродепутат посоветовала искать "общее решение".
"Я переживаю, что будет новая линия фронта среди украинцев, это ослабит всех нас. Садитесь за стол переговоров и ищите решение. Не ослабляйте себя", - призвала Хармс.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Блокада в Донбассе может ослабить Украину и создать новую линию фронта, - депутат Европарламента
Блокада в Донбассе может ослабить Украину и создать новую линию фронта, - депутат Европарламента
Депутат Европарламента Ребекка Хармс призывает все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров для решения вопросов относительно торговой блокады в Донбассе. Об этом она сказала сегодня на брифинге в Краматорске, пишет "ОстроВ".
Читайте также:
Блокада Донбасса: Гройсман пригласил всех заинтересованных на переговоры в Кабмин
Он отметил, что блокада Донбасса "работает не в интересах государства и не в интересах людей"
Глава МВД прокомментировал возможность силового разгона блокады Донбасса
Аваков отметил, что пока протестующие не перешли предел, к ним не будет применяться сила
Редакция «Мариупольских новостей»