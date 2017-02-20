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Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 18:20
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Блокада в Донбассе может ослабить Украину и создать новую линию фронта, - депутат Европарламента

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призывает все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров для решения вопросов относительно торговой блокады в Донбассе. Об этом она сказала сегодня на брифинге в Краматорске, пишет "ОстроВ".

По мнению Хармс, в данном случае идет речь о конфликте интересов. "С одной стороны, я понимаю, почему люди не хотят платить за ресурсы, которые они получают из Донбасса. Хотят быть независимыми и отрезать это. С другой стороны, я знаю обо всех структурных проблемах Донбасса и как сложно гарантировать функционирование инфраструктуры в этом регионе", - сказала Хармс.

Евродепутат посоветовала искать "общее решение".

"Я переживаю, что будет новая линия фронта среди украинцев, это ослабит всех нас. Садитесь за стол переговоров и ищите решение. Не ослабляйте себя", - призвала Хармс.




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Редакция «Мариупольских новостей»