vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1255 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
20-02-2017, 18:55
Просмотров: 422
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе выявили партию фальсифицированного алкоголя и антикварные вещи

В Мариуполе сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно со спецподразделением "Фантом" изъяли из незаконного оборота фальсифицированный алкоголь, а также выявили антикварные вещи.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, в рамках расследования уголовного производства в двух кафе и в административном здании были проведены три обыска.

"В результате было изъято более 1600 гривен наличными, более 1,2 тысячи литров фальсифицированных алкогольных напитков, а также немецкие медали, датированные 1913 и 1939 годами, немецкие книги, Библию, российские книги, напечатанные в разные годы XIX и в начале ХХ века, огнестрельное оружие и патроны к нему" , - говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Делегация из Греции приехала в Мариуполь, чтобы узнать, как живет греческая диаспора в условиях конфликта на Донбассе

По распоряжению премьер-министра Греции, будет увеличено финансирование на помощь детям, проживающим на линии соприкосновения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»