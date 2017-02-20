В Мариуполе выявили партию фальсифицированного алкоголя и антикварные вещи

В Мариуполе сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно со спецподразделением "Фантом" изъяли из незаконного оборота фальсифицированный алкоголь, а также выявили антикварные вещи.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, в рамках расследования уголовного производства в двух кафе и в административном здании были проведены три обыска.



"В результате было изъято более 1600 гривен наличными, более 1,2 тысячи литров фальсифицированных алкогольных напитков, а также немецкие медали, датированные 1913 и 1939 годами, немецкие книги, Библию, российские книги, напечатанные в разные годы XIX и в начале ХХ века, огнестрельное оружие и патроны к нему" , - говорится в сообщении.