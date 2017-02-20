На КПВВ в зоне АТО передали оргтехнику для более быстрого пропускного контроля

Во время очередного визита в Донецкую область народные депутаты Украины Ирина Геращенко и Мария Ионова привезли необходимую помощь украинским военным и пограничникам.



Так, бойцам 72-й бригады передали оптику, плазму, бинокли и наушники.

Пограничникам Донетчины доставили принтеры и другую оргтехнику, чтобы ускорить прохождение контроля на КПВВ, уменьшить очереди и улучшить борьбу с контрабандой.

«Когда мы посещали КПВВ, то видели, какие очереди людей скапливаются в обоих направлениях. Пограничникам не хватало техники, чтобы ускорить этот процесс. Теперь ситуация с прохождением контроля должна улучшится», - заверила Геращенко.