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Рубрика: Новости Украины и мира
20-02-2017, 19:58
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На Майдане снова проходит вече относительно блокады в Донбассе

Сегодня в центре Киева на Майдане Независимости снова проходит народное вече. Его участники требуют от власти прекратить торговлю с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

Здесь присутствует нардеп Семен Семенченко, а также лидер "ОУН" Николай Кохановский, с которым десятка четыре молодых людей. Всего у монумента Независимости собралось несколько сотен человек, пишет Страна.

Кроме слов в поддержку блокады на Донбассе, выступающие говорят о Небесной сотне и Евромайдане.

Пока ситуация спокойная. На месте дежурят полицейские, обеспечивающие правопорядок.

В центре столицы на Аллее Героев Небесной сотни также продолжаются памятные мероприятия.

Тем временем, как стало известно, ранее правоохранители подогнали не менее 5 автозаков в район Михайловского собора.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»