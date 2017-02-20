На Майдане снова проходит вече относительно блокады в Донбассе

Сегодня в центре Киева на Майдане Независимости снова проходит народное вече. Его участники требуют от власти прекратить торговлю с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

Здесь присутствует нардеп Семен Семенченко, а также лидер "ОУН" Николай Кохановский, с которым десятка четыре молодых людей. Всего у монумента Независимости собралось несколько сотен человек, пишет Страна.



Кроме слов в поддержку блокады на Донбассе, выступающие говорят о Небесной сотне и Евромайдане.



Пока ситуация спокойная. На месте дежурят полицейские, обеспечивающие правопорядок.

В центре столицы на Аллее Героев Небесной сотни также продолжаются памятные мероприятия.



Тем временем, как стало известно, ранее правоохранители подогнали не менее 5 автозаков в район Михайловского собора.