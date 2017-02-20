ЕС выделит дополнительно 18 миллионов евро Донбассу из-за обстрелов Авдеевки

Сегодня, 20 февраля, во время визита в Украину комиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес объявил о дополнительном выделении финансовой помощи людям, пострадавшим от конфликта на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.



Христос Стилианидес отметил, что к такому решению побудила недавняя эскалация конфликта и непрекращающиеся обстрелы в Авдеевке.



"Последствия таких обстрелов для мирного населения вызывают большое беспокойство. Вот сегодня в Бахмуте я обратился к украинскому народу. Вы не одиноки. Всем нуждающимся должна быть оказана помощь, по обе стороны линии соприкосновения. Наш новый пакет помощи поможет гуманитарными партнерам на востоке Украины, чтобы покрыть срочные медицинские вопросы, проблемы с жильем, водоснабжением и санитарно-техническими нуждами. Важно, что помощь получат все уязвимые группы населения, затронутые конфликтом", - заявил еврокомиссар.



Сообщается, что ЕС уже направила более 399 млн евро гуманитарной и восстановительной помощи лицам, пострадавшим в результате конфликта.